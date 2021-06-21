Elazığ'da öğrenciler tarihi mekanlarda masalla buluşuyor

Çocuklar gezdikleri tarihi mekanlar hakkında bilgi edinirken, unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel Anadolu masallarını dinleyerek geçmişe yolculuk yapıyor.

Öğretmenler, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan tarihi Harput Mahallesinde Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalan tarihi yapılarda minik öğrencileri masallarla buluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Geliştirme ve Yetiştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle hayata geçirilen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan 35 öğretmen, öğrencilerle bir araya gelerek onlara masal anlatıyor.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da gönüllü öğretmenler tarafından tarihi mekanlara götürülen ve masal anlatılan çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Masalların çocukların gelişimi ve yaratıcı düşünmesi için önemli olduğunu ifade eden Gürtürk, masalların tarihi mekanlarda öğrencilere aktarıldığını belirtti.

Projede amacın geçmiş ve gelecek arasında köprü kurarak masal anlatıcılığını geliştirmek olduğunu kaydeden Gürtürk, çocukların bu yönde en güzel şekilde bilgilendirip bilinçlendirildiğini aktardı.

Eskiden köylerde masal anlatıcılarının bulunduğunu dile getiren Gürtürk, "Bu masal anlatıcıları haftanın belli günlerinde evlerde masalı birkaç bölüm şeklinde anlatırdı. Biz de heyecan ve zevkle diğer günleri beklerdik. Aynı havayı bu çalışmada da gördüm." diye konuştu.

- Dil gelişimi, yaratıcı ve eleştirel düşünme için masal önemli

Anadolu Masalları İl Koordinatörü Şeyma Gür de kültürel miras olan Anadolu masallarını tarihle birleştirerek çocuklara aktardıklarını söyledi.

Kentteki tüm çocukları kültürel miras olan masalla bütünleştirmek için seferberlik halinde çalıştıklarını anlatan Gür, şöyle devam etti:

"Tüm çocuklarımıza masal anlatıyoruz. Çocuklarımızı masallarımızla birleştiriyoruz. Gruplar halinde tarihi yerlere götürdüğümüz çocuklara masal anlatıyoruz. Tarihi yerlerde çocuklarımıza kültürel mirasımız olan masalları anlatıyoruz. Böylelikle çocuklarımız köklerini unutmuyor. Geçmişten geleceğe sağlam bir köprü kuruyoruz. Tekerlemeler öğretiyoruz. Efsaneleri anlatıyoruz."