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Elazığ’da öğrencilere eğitim seti dağıtıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 22.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

Elazığ’da "Okul Destek Projesi" kapsamında 140 öğrenciye eğitim seti dağıtıldı.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde Türkiye genelinde hayata geçirilen Okul Destek Projesi Elazığ’da da uygulandı.

Elazığ’da "Okul Destek Projesi" kapsamında 140 öğrenciye eğitim seti dağıtıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde Türkiye genelinde hayata geçirilen Okul Destek Projesi Elazığ’da da uygulandı. Proje kapsamında desteklenen 140 öğrenciye kırtasiye ve giyim malzemesinden oluşan eğitim seti dağıtıldı.

Proje kapsamında çeşitli kurslar ve etkinlikler yapıldığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, "Proje koordinatörleri ve alanında uzman kişiler ile eğitimci personeller tarafından çeşitli eğitimler veriliyor. Çocukların ve ailelerin yaşadığı problemlere çözüm bulmak amacıyla psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri de verildi. Uzmanlarımız proje kapsamında eğitimlerine devam eden çocuklarımız ile okul başarısı noktasında özel olarak ilgileniyorlar.Çocuklarımıza sınavlara hazırlanmasında, yardımcı kaynak kitap temin ediliyor ve ders takviyesi yapılıyor. Ayrıca çocuklara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda lise tercihi yapmalarında rehberlik sağlanıyor. Aile yanında desteklenen çocuklar, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda üstün başarı gösterdi. Ekiplerimizce çocukların okul başarılarının yükselmesi ve sınıf ortamında derse katılım oranlarının artırılması için bu yıl proje sorumluları tarafından çocuklarımız ve aileleri sıklıkla ziyaret edilmektedir. Bugünde proje kapsamında 140 çocuğumuza ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiye ve giyim malzemesi dağıtımı yapıldı" dedi.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yaptıklarını aktaran Proje Koordinatörü Ahmet Can," Çocukların öz ailesinin yanında yetişmesi amacıyla sosyo-ekonomik destek hizmetleri yürütüyoruz. Okul Destek Projesi kapsamında, kurumdan nakdi yardım alan ailelerin 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören çocuklarının sosyal, kültürel, eğitsel anlamda desteklenmesi için yürütülen bir projedir. Proje kapsamında da 140 çocuk bulunuyor" diye konuştu.

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