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Elazığ'da öğretmenlerden oluşan AKUB ekibinden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

09.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da öğretmenlerden oluşan AKUB ekibinden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kurulan tamamı öğretmenlerden oluşan MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğünce verilen eğitimin ardından belgelerini almaya hak kazanan 30 kişiden oluşan AKUB ekibi, Sivrice ilçesinde bulunan AFAD eğitim alanında senaryo gereği, kentte meydana gelen yıkıcı bir deprem sonrası enkaz altında kalan yaralıları kurtardı, çıkan yangına müdahale etti.

AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de destek verdiği deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptığı açıklamada AKUB ekibinin bundan böyle göreve hazır olduğunu söyledi.

Ülkenin özellikle deprem ve diğer doğal afetler konusunda riskli bir coğrafyada bulunduğunu dile getiren Gürtürk, "24 Ocak 2020 depreminde de kurtarma ekiplerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu ihtiyaç üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 30 kişiden oluşan arama kurtarma birimimizi kurduk. Ekibimize AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğünce eğitimler verildi. Bu eğitimin sonunda tatbikatımızı gerçekleştirdik. Gerçekten arkadaşlarımız çok iyi eğitim almışlar." diye konuştu.

Ekip sorumlusu iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Güngör Candaş, AKUB birimini kurarken ilk olarak 370 kişiye arama ve kurtarma faaliyetlerine yönelik farkındalık eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Daha sonra bu kişilerden seçilen 30 kişinin AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ayrıca bir eğitime tabi tutulduğunu aktaran Candaş şunları kaydetti:

"Kentsel, kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehlikeler ile deprem, yangın ve dağcılık konusunda uygulamalı ve teorik eğitimler verildi. Eğitimin sonunda AFAD ile hareket ederek senaryo gereği deprem sonrası göçük altında kalanları kurtarma çalışmalarını organize ettik. Ayrıca deprem oluştuktan sonra kolon altında kalan kişilere zarar vermeden müdahale yöntemleri gösterildi. Bunların yanı sıra herhangi bir yangın olduğu zaman yangına müdahale yöntemleri de öğretildi."

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