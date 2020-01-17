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  4. Elazığ’da "Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi"

Elazığ’da "Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi"

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Elazığ’da "Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar kar topu oynadı, hayvanları sevip doğaya yem bıraktı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Çocuk Hakları Komitesi üye çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.Okul Destek ve Sosyal Uyum birimi koordinasyonunda, merkeze bağlı Çakmaktepe Milli Park Kır Tesislerinde düzenlenen etkinlikte 30 çocuk sucuk ekmek yiyerek, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Elazığ’da "Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar kar topu oynadı, hayvanları sevip doğaya yem bıraktı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Çocuk Hakları Komitesi üye çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.Okul Destek ve Sosyal Uyum birimi koordinasyonunda, merkeze bağlı Çakmaktepe Milli Park Kır Tesislerinde düzenlenen etkinlikte 30 çocuk sucuk ekmek yiyerek, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Kartopu oynayan, köpekleri seven çocuklar, yaban havanları için de doğaya yem bıraktı.
Yapılan etkinliklerin çocuklara yönelik okul dışı zamanlarını değerlendirme hem de yeteneklerini keşfetmeleri açısından önemli olduğunu belirten İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt" Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde oluşturulan Okul Destek ve Sosyal Uyum biriminde görevli proje koordinatörlerimiz 2019 yılında sinema, doğa yürüyüşü ve rol model buluşmaları başta olmak üzere çeşitli aktiviteler yaptı. Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir bizler geleceğimizi iyi yetiştirmeliyiz. 2020 yılında da çalışmalar devam edecek"dedi.
30 çocukla karne hediyesi olarak etkinlik yaptıklarını aktaran Proje koordinatörü Ahmet Canise, çocukların kartopu oynayıp, hem doğa yürüyüşü yaptıklarını hemde yaban hayvanları için yem bıraktığını kaydetti.
Etkinlikte doyasıya eğlenme fırsatı bulduklarını dile getiren çocuklar ise, bu tür etkinliklerin kendilerini motive ettiğini ve derslerine daha iyi odaklandıklarını söyledi.

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