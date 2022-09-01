Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçe çıkışında metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum oluştu.
Birkaç dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.
Hortumu görenler o anları cep telefonuyla kayda aldı.
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