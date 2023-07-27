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Elazığ’da otomobil apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı

27.07.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da virajı alamayan kadın sürücü, otomobiliyle bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Dönertaş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan kadın sürücü, 23 AB 078 plakalı otomobili ile bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, sürücü ve 2 çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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