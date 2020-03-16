YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı

Elazığ'da otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.03.2020 17:31 | Son Güncelleme

Elazığ'da otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 CAF 567 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin girişindeki güvenlik kulübesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle güvenlik kulübesi yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Kazada kulübede bulunan 3 güvenlik görevlisi ile otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştüİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştü
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
12:37
İkindi
15:59
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Elazığ Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Akçiçek Eczanesi
Merkez
Çakılcıoğlu Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Gökler Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’da Keban Derneği kuruldu

Elazığ’da Keban Derneği kuruldu

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Elazığ’da 4,2 şiddetinde deprem

Elazığ’da 4,2 şiddetinde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.