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Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

24.07.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 38 ABV 990 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun 40. kilometresinde Efraim Ü. yönetimindeki 23 LU 553 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yoldan çıkarak boş araziye girdi.

Kazada, iki araçta bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Elazığ kaza

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