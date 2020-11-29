YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.11.2020 17:10 | Son Güncelleme

Elazığ'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 72 gram metamfetamin ile 57 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemleri tamamlanınca sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda da 9'u uyuşturucu ticaretinden, 24'ü uyuşturucu kullanmaktan 33 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat, kayınpederini baklavayla zehirledi Damat, kayınpederini baklavayla zehirledi
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

Elazığ Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:13
Öğle
12:16
İkindi
14:48
Akşam
17:10
Yatsı
18:31

Elazığ Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Dilşad Eczanesi
Merkez
Göktuğ Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.