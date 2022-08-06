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Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

06.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İ.K'nin kullandığı 12 AJ 838 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun 40'ıncı kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobildeki Nevriye (43), Abdulkadir (8) ve Musa Katkat (35) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Elazığ

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