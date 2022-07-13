Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

İ.S.Y. idaresindeki 23 ACF 808 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Hulusi Sayın Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Musap Bayır'a (18) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Bayır müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz