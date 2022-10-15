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Elazığ'da oyuncak kutusunda uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı

15.10.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da oyuncak kutusunda uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Durdurulan bir otobüste M.T'nin (25) üst ve eşyaları arandı.

Aramada, şüphelinin eşyaları arasındaki oyuncak kutusunda 2 parça halinde 133,78 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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