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Elazığ’da pancar yüklü tır devrildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.11.2020 10:00 | Son Güncelleme

Elazığ’da pancar yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Maden ilçesi mevkiinde meydana geldi.

Elazığ’da pancar yüklü tır devrildi

Elazığ’da pancar yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Maden ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 81 EZ 601 plakalı pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü yara almazken pancarlar yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.Belediye ekipleri yol kenarına saçılan pancarları topladı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da pancar yüklü tır devrildi

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