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Elazığ’da pandemi süreci değerlendirme toplantısı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.05.2020 17:02 | Son Güncelleme

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) pandemi süreciyle ilgili alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.İl Sağlık Müdürü Doç.

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) pandemi süreciyle ilgili alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat başkanlığında pandemi sürecinde ve sonrasında alınacak tedbirler ele alındı.Toplantıya Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma, Fethi Sekin Şehir , Medical Park, Hayat ve Anadolu Hastanelerinin yöneticileri ve kurumun alanla ilgili sorumluları katıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin pandemi sürecinin kamu ve özel hastanelerin karşılıklı işbirliği ile başarılı bir şekilde yönetildiği,bunun sonucunda da ülke genelinde vaka sayısı ve tedavi süreci yönünde başarılı iller arasında yer aldığı vurgulandı.
Normalleşme ile birlikte ülke olarak pandemi de yeni bir sürece girileceği ve şimdiye kadar kamu ve özel hastaneler olarak en üst seviyede yaşanılan birlik, beraberlik ve yardımlaşmaya bundan sonra daha çok ihtiyaç duyulacağı belirtilen açıklamada,yeni süreçte tedbirlerin elden bırakılmaması, maske takılması, el yıkama ve sosyal mesafe gibi temel kurallara harfiyen uyulması gerektiği kaydedildi.
Sağlık tesislerinin hasta kabul kurallarına başta olduğu gibi triyaj kuralları çerçevesinde devam etmeleri konusunda görüş birliğine varıldığı aktarılan açıklamanın devamında, kent genelindeki tüm hastanelerin sağlık müdürlüğü tarafından periyodik aralıklarla denetlendiği, gerek pandemi ve gerekse de normal hizmet akışı yönünde herhangi bir aksaklığın yaşanmadan hizmetlerine devam ettiklerinin altı çizildi.

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