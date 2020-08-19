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Elazığ’da pazar yerlerinde Covid-19 denetimi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Elazığ’da pazar yerleri Korana virüs (Covid-19) kapsamında denetlendi.İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapılmaya devam ediyor.

Elazığ’da pazar yerleri Korana virüs (Covid-19) kapsamında denetlendi.
İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda zabıta, emniyet ve Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından pazar yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Salgına karşı esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapan ekipler, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulundu.
Ekipler ayrıca, vatandaşların el ile meyve ve sebze seçmelerine izin verilmemesi konusunda pazar esnafını bilgilendirdi.

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