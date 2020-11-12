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Elazığ’da pes dedirten hırsızlık, tren raylarını çalan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.11.2020 15:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da 2 adet 9 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığında tren rayı çaldığı tespit edilen şüpheli suç üstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Baskil ilçesinde meydana gelen tren rayı hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı.

Elazığ’da 2 adet 9 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığında tren rayı çaldığı tespit edilen şüpheli suç üstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Baskil ilçesinde meydana gelen tren rayı hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli H.A. tespit edilerek takibe alındı. Takip sırasında şüpheli tekrar demir rayları sökmeye çalışırken suç üstü operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelinin çaldığı 9 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığındaki 2 adet ray ele geçirildi. Raylar, devlet demiryolu yetkililerine teslim edilirken şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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