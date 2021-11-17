Elazığ'da peynir bidonuna uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da peynir bidonuna uyuşturucu gizlediği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uygulama yapan ekipler, bir firmaya ait yolcu otobüsünden elinde peynir bidonlarıyla inen S.Ç'yi (31) şüpheli tavırları üzerine durdurdu.

Ekipler, üst araması yapılan S.Ç'nin elindeki peynir bidonları içine gizlenmiş 100 gram eroin ve 9,27 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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