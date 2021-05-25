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Elazığ'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

25.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Karakolu bahçesine gelen H.A. elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Karakolda görevli polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getiren şüpheli, gözaltına alındı.

Karakol çevresinde güvenlik önlemi alınırken, şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

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