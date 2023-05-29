YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da sağanak etkili oldu, caddeler dereye döndü

Elazığ’da sağanak etkili oldu, caddeler dereye döndü

29.05.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış, Elazığ’da etkili oldu.

Elazığ’da sağanak etkili oldu, caddeler dereye döndü

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı gök gürültülü sağanak yağış, Elazığ’da etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar iş yerlerine su girmemesi için büyük gayret gösterdi. Sokakların dereye döndüğü yağış sonrasında vatandaşlar karşıya geçmekte zorlandı. Islanmak istemeyen bazı vatandaşlar ise ayaklarına poşet geçirdi. Öte yandan, bazı alt geçitlerin ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2); yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, çatı uçması ve hortum gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo balık ele geçirildiElazığ’da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo balık ele geçirildi
Düzce’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltıDüzce’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybettiTekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:09
Sabah
04:55
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:46
Yatsı
21:24

Elazığ Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Pazartesi

Özkeser eczanesi
Kovancilar
Elazig eczanesi
Merkez
Ugur eczanesi
Merkez
Nurcan eczanesi
Merkez
Sara eczanesi
Karakocan
Aytimur eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.