Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı belirdi.

İlçede aralıklarla yağan yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından, Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu.

Gökkuşağının göl manzarası ve yağmur bulutlarıyla oluşturduğu renk cümbüşünü ilçe sakinleri ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar, düşen yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan renkli, kemer biçimindeki bu görüntüyü, cep telefonlarıyla kaydetti.

Güzel görüntüler oluşturan gökkuşağı, bir süre sonra gözden kayboldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz