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Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu

02.03.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sağanak sonrası Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı belirdi.

İlçede aralıklarla yağan yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından, Hazar Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu.

Gökkuşağının göl manzarası ve yağmur bulutlarıyla oluşturduğu renk cümbüşünü ilçe sakinleri ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar, düşen yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan renkli, kemer biçimindeki bu görüntüyü, cep telefonlarıyla kaydetti.

Güzel görüntüler oluşturan gökkuşağı, bir süre sonra gözden kayboldu.

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