Elazığ'da sağanak ve dolu trafikte aksamalara neden oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak ve dolu nedeniyle birçok cadde ve sokak ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
Su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri alt geçitleri geçici olarak trafiğe kapattı.
Su birikintisi oluşan noktalarda, trafik ekiplerince araçların geçişi kontrollü sağlanıyor.
Öte yandan kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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