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Elazığ’da sağanak yağışta yalın ayak yürüyüş

12.04.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kentin birçok noktasında büyük su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bir vatandaşın yolun karşısına yalın ayak geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Elazığ’da sağanak yağışta yalın ayak yürüyüş

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı kuvvetli sağanak Elazığ’da etkili oldu. Kentte ilk defa bu kadar yoğun şekilde yağan yağmurun etkisiyle, başta ana caddeler olmak üzere sokaklar ve caddeler suyla doldu. Su dolan caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, bazıları ise beklemeyi tercih etti.

Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Malatya Caddesi’ndeki yol kenarlarında oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş ayakkabılarını çıkartarak, yalın ayak yürüyerek caddede yolun karşına geçti.
Öte yandan, kent genelinde sağanak sonrası meydana trafik kazaları ve su taşkınlıkları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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