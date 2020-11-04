Elazığ'da şehit güvenlik güçleri ile depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, şehit güvenlik güçleri ile Elazığ ve İzmir depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi.

Valilik koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle tarihi Harput Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte polis ekipleri çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikimi sonunda İl Müftüsü Selami Aydın, vatan şehitleri ile Elazığ ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için dua etti.

Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Elazığ için Vali Erkaya Yırık'ın talimatları doğrultusunda 2 Kasım itibarıyla başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında fidan dikim çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Bu ayın sonuna kadar toplam 223 bin fidanın toprakla buluşturulacağını aktaran Çetiner, şöyle konuştu:

"Valimizin öncülüğünde Elazığ'da her gün fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Dün kahraman sağlık çalışanları adına fidan dikimi yapılmıştı, bugün de kahraman emniyet çalışanlarımız ile fidan dikim etkinliğimiz oldu. Biz bu etkinliği yaparken 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde ve İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız adına da fidan dikimi yaptık. İl Müftümüzün de duasıyla bunu gerçekleştirmiş olduk."

Etkinliğe Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

