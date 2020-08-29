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Elazığ'da şehit kabirlerinin başındaki yıpranan Türk bayrakları değiştiriliyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

Elazığ'da şehit kabirlerinin başındaki yıpranan Türk bayrakları değiştiriliyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da şehit mezarlarının başındaki yıpranan Türk bayrakları yenisiyle değiştiriliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehit yakınları ve şehit mezarları ziyaretleri sürdürülüyor.

Ekipler, ziyaret ettikleri şehitlik ve kırsalda bulunan şehit mezarlarının bakımlarını yapıyor, yıpranmış Türk bayraklarını yenileriyle değiştiriyor.

Bu Keban ilçe mezarlığında bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertül Tekin'in mezarını da ziyaret eden Mehmetçik, yıpranan Türk bayrağını alarak, yenisini göndere çekti.

Mehmetçikler, kabre de su dökerek dua etti.

Jandarma ekiplerince, bu çalışmaların vefa borcu olarak düzenli yapıldığı bildirildi.

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