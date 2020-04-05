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Elazığ’da semt pazarlarında sıkı önlem

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ’da semt pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından alınan tedbirlerle yoğunluk yaşanmasına engel olunduğu gibi maskesiz girişlere de müsade edilmedi.Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da alınan tedbirler her gün arttırılarak devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ’da semt pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından alınan tedbirlerle yoğunluk yaşanmasına engel olunduğu gibi maskesiz girişlere de müsade edilmedi.
Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da alınan tedbirler her gün arttırılarak devam ediyor. Ana caddelerin araç ve yaya trafiğinin kısıtlandığı kentte, semt pazarların da da tedbirler artırıldı. Daha önce giriş ve çıkışları kontrol altına alınan pazarlarda maskesiz girişe izin verilmediği gibi kalabalık oluşturulmasına da müsade edilmiyor.
Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler pazarda nöbet tutarken, bariyerlerle de hem kontrol sağlamaya başlandı, hemde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ile 20 yaş altındakiler ise pazara alınmayarak evlerine gönderildi.Zabıta ekipleri de polislerle birlikte pazarcıların sosyal mesafelerini sağladı.

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