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Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm" projesi okullarda hayat buluyor

09.09.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm" projesi okullarda hayat buluyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan "Sevgili Günlüğüm" Projesi ile okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş mektup ve günlük yazma gibi alışkanlıkların geri kazandırılması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Birevim ve Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) arasındaki protokol çerçevesinde hayata geçirilen proje kapsamında pilot uygulama başlatılan 4 lise ve 3 ortaokuldaki 269 öğrenciye üzerinde adının yer aldığı günlük ve dolma kalem verilecek.

Kademeli olarak kentteki tüm okullarda uygulanması hedeflenen projeye ilişkin Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, buradaki konuşmasında, 24 Kasım 2017'de "okumak özgürlüğe uçmaktır" sloganıyla başlattıkları "Elazığ Her Yerde Okuyor" projesine ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

Kişisel gelişimde kitap okumanın ve yazmanın önemini görerek Birevim ve HEFİAD'ın destekleriyle hayata geçirdikleri "Sevgili Günlüğüm" projesini önemsediklerini ifade eden Gürtürk, "Yazmanın önemini tüm öğrencilerimize 'Sevgili Günlüğüm' projesiyle hem öğreteceğiz hem de sevdireceğiz. Çünkü Elazığ her yerde okusun diyoruz." dedi.

HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş da okuma ve yazma alışkanlığının kazanılmasında günlük tutmanın önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"İletişim, içinde yaşadığımız çağa adını verecek kadar önem kazanmıştır. Bu iletişimin temel malzemesi dildir, dili de kalıcı kılan yazılı anlatımdır. İnsanın kendisiyle iletişim kurmasının en güzel yolu nedir diye sorulsa, elbette günlük tutmak olurdu. Günlük tutmak, muhakemeyi, dil becerisini, hafızayı ve hayal gücünü güçlendirmesi bakımından zekayı geliştirmenin en tesirli yollarından birisidir. Düzenli günlük yazmak mesuliyet bilincini geliştirmesi bakımından da çok önemlidir."

Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alpay da pilot okullardaki bazı öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu günlüklerini verdi.

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