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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

21.09.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, Yurtbaşı beldesi Akmezra köyü mevkisinde durdurdukları motosikletteki 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin yanındaki çuvalda, kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 100 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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