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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

23.10.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da ruhsatsız 15 tüfek ve 37 tabanca ile mühimmat ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 6 pompalı tüfek, 9 tüfek, 26 aynı seri numaralı kayıt dışı kurusıkı tabanca, 11 tabanca, 612 fişek, 47 pompalı tüfeğe ait dolu kartuş, 10 boş kovan, 87 tabanca şarjörü, 4 tüfek şarjörü, tabanca ve şarjör yapımında kullanılan 114 tetik, tabanca gövdesi, sürgü, namlu, 121 namlu ve tabanca açılımında kullanılan alet, kesici alet, saksı içerisinde ekili ot esrar, 5 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Elazığ operasyon

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