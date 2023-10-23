Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 6 pompalı tüfek, 9 tüfek, 26 aynı seri numaralı kayıt dışı kurusıkı tabanca, 11 tabanca, 612 fişek, 47 pompalı tüfeğe ait dolu kartuş, 10 boş kovan, 87 tabanca şarjörü, 4 tüfek şarjörü, tabanca ve şarjör yapımında kullanılan 114 tetik, tabanca gövdesi, sürgü, namlu, 121 namlu ve tabanca açılımında kullanılan alet, kesici alet, saksı içerisinde ekili ot esrar, 5 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

