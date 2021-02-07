YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

07.02.2021 21:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi 61. Sokak'ta ikamet eden F.Y. ile konuşmak için iki arkadaşı ile evinin önüne gelen M.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S, silahla F.Y'ye ateş etti.

Yaralanan F.Y. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavganın ardından geldikleri otomobili olay yerinde bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

Elazığ Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:42
İkindi
15:32
Akşam
17:58
Yatsı
19:16

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Defne Eczanesi
Merkez
Demirbaş Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Elazığ'da 23 gündür aranan kişi ölü bulundu

Elazığ'da 23 gündür aranan kişi ölü bulundu

Kayıp şahsın 23 gün sonra cansız bedeni kar altında bulundu

Kayıp şahsın 23 gün sonra cansız bedeni kar altında bulundu

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da bir köy karantina altına alındı

Elazığ'da bir köy karantina altına alındı

Elazığ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hasta kabulüne başladı

Elazığ Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hasta kabulüne başladı

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.