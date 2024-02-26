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Elazığ’da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA AA
26.02.2024 08:35
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Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Olgunlar Mahallesi Güzellik Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tüfekle havaya ateş açıldı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silah kabzasıyla başına vurulması sonucu yaralanan O.K, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ silahlı kavga

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