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Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Üniversite Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu mermi isabet eden 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaçan şüpheliler O.G, C.G. ve M.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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