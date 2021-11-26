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Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

26.11.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Yakup Muhammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bir çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayda kurşunların isabet ettiği kedi telef oldu, 2 araçta hasar oluştu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde silah bulunan zanlı ile çevredekilerin kaçması yer alıyor.

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