Elazığ’da sokak hayvanları unutulmadı

Elazığ’da korona virüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, oluşturulan ekipler tarafından beslenmeye başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs nedeniyle tüm tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmaları kısıtlanması ve kent genelinde bir çok kişinin de kendi istediğiyle eve çekilmesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı. Bu kapsamda Valilik koordinesinde Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nünün öncülüğünde bir çok kurumdan görevlilerin katılımıyla sokak hayvanları da beslenmeye başlandı.

Ekiplerin düzenli olarak yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçelerde bulunan kedi, köpek kulübelerine mama bıraktığı bildirildi.

Kent merkezinde ve kırsal alanda belediye veteriner işleri, polis, jandarma, Tarım, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi olmak üzere bir çok ekibin sokak hayvanları için başlatılan çalışmayı düzenli olarak sürdüreceği belirtildi.

