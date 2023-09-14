YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da Spor Köyü Projesi’nin yüzde 40’ı tamamlandı

Elazığ’da Spor Köyü Projesi’nin yüzde 40’ı tamamlandı

14.09.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 100 projesinden biri olan Spor Köyü Projesi’nin inşa çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı.

Elazığ’da Spor Köyü Projesi’nin yüzde 40’ı tamamlandı

Göreve geldiği günden itibaren spora ve sporcuya destek vererek yatırımlarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 11 Ana Başlıkta 100 Projesi’nden biri olan Spor Köyü inşa çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı. Çalışmaların ardından hayata geçecek olan Spor Köyü ile Doğukent Mahallesi, cazibe merkezi haline gelecek.

Spor Köyü’nün Doğukent Mahallesi’ne cazibe kazandıracağını ifade eden Mahalle Muhtarı Muhammed Coşkun; “ Elazığ Belediyesi ekipleri yoğun çalışmalarına devam ediyor. Spor Köyü projesinde, futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, amfitiyatro ve atletizm pisti, badminton sahası, 250 metrekare buz pateni ile kaykay pisti, geleneksel oyunların oynanacağı alan, çocuklara yönelik mini gösteri alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları ile yeşil alanları yer alacak. Bu olanaklarla Doğukent Mahallemiz spor anlamında bir cazibe merkezi olacak. Spor Köyü alanında vatandaşlarımız, pikniklerini yaparken çocukları da spor yapma olanağına sahip olabilecek. Umut ediyoruz ki Spor Köyü inşa çalışmaları kısa sürede tamamlanarak Doğukent Mahallesi’ne kazandırılacak. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na böyle bir projeyi Elazığ’a kazandıracağı için teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’daAtatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da
Kocaeli'de yakalanan cinayet şüphelisinin deposunda mühimmat ve el bombası bulunduKocaeli'de yakalanan cinayet şüphelisinin deposunda mühimmat ve el bombası bulundu
Iğdır’da metruk binalar yıkılıyorIğdır’da metruk binalar yıkılıyor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 14 Eylül Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
05:56
Öğle
12:24
İkindi
15:56
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Elazığ Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Perşembe

Karakoçan eczanesi
Karakocan
Baran eczanesi
Merkez
Akpinar eczanesi
Merkez
Septioglu eczanesi
Merkez
Kübra eczanesi
Merkez
Esra eczanesi
Kovancilar
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.