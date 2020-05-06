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Elazığ’da, spor kulüplerine 7 bin maske

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından, şehirdeki tüm profesyonel ve amatör spor kulüplerine 7 bin adet maske teslim edildi.Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 3 bin, Elazığ ASKF Başkanlığı ise 4 bin adet maske temin edildi.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından, şehirdeki tüm profesyonel ve amatör spor kulüplerine 7 bin adet maske teslim edildi.
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 3 bin, Elazığ ASKF Başkanlığı ise 4 bin adet maske temin edildi. Toplam 7 bin adet maske bütün spor kulüplerine ücretsiz olarak dağıtıldı.
Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür,"Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez’e, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde birlikte aşacağız"dedi.

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