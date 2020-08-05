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Elazığ’da Spor ve Sosyal Yaşam Merkezleri yeniden faaliyette

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.08.2020 16:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da Korana virüsten (Covid-19) dolayı faaliyetleri durdurulan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nin yeniden açıldığı bildirildi.Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan spor salonları, normalleşme süreci ile tekrar faaliyete başladı.

Elazığ’da Korana virüsten (Covid-19) dolayı faaliyetleri durdurulan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nin yeniden açıldığı bildirildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan spor salonları, normalleşme süreci ile tekrar faaliyete başladı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Spor ve Sosyal Yaşam Merkezleri, yeniden hizmete açıldı. Hizmete açılan spor salonlarında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak için bir takım önlemlerin uygulanmaya devam edeceği bildirildi.
Spor ve Sosyal Yaşam Merkezlerinin hizmete açılmasıyla birlikte salonlarda hizmet verecek antrenör ve personel de tedbirler kapsamında eğitime alındı. Bu doğrultuda görevlilere uygulamalı ve teorik bilgilerin yer aldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, Fizyoterapist Doğan Demirbağ, Spor Yaşam Merkezi antrenörleri ve personeller katıldı.
Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda uygulanacak tedbirler, teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.

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