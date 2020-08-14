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Elazığ'da Suriyeli sığınmacılara yönelik "Sosyal Uyum Projesi"

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

Elazığ'da Suriyeli sığınmacılara yönelik "Sosyal Uyum Projesi"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Suriyeli sığınmacılara yönelik "Sosyal Uyum Projesi" devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi bünyesinde görevlendirilen sosyal çalışmacılar, Suriyeli sığınmacılara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kentte 24 Ocak'ta meydana gelen deprem ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde tekrar saha çalışmalarına başlayan ekipler, mahallelerde sığınmacılar için çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, proje ile Türkler ve Suriyeli sığınmacıların kaynaşması, aralarında sosyal uyumun sağlanması amacıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu hafta Çarşı ve Akpınar mahallelerinde faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Suriyeli kardeşlerimizin ailelerine proje kapsamında yapılan faaliyetlerden bahsedip, pandemi sonrasında verilecek Türkçe kursuna katılacak çocukları tespit ediyoruz. Sosyal çalışmacılarımız, 'ver elini kardeşim' sloganıyla hareket edip, her hafta Elazığ'ın farklı bir mahallesine giderek dezavantajlı çocuklarımızla boyama, çocuk oyunları, yapboz, voleybol gibi sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bir takım sosyal uyum etkinlikleri gerçekleştiriyor. Yapılan etkinliklerde dezavantajlı çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizleri de çok mutlu ediyor."

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