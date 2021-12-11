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Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

11.12.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında merkez Pirinçci köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 25 santimetre uzunluğunda 5 santimetre genişliğinde Meryem Ana heykeli, şüphelilerin üst aramasında da 10 gram metamfetamin ve 2 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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