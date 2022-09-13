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Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

13.09.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde 5 gün önce balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölünün Fatmalı köyü mevkisinde 9 Eylül'de batan balıkçı teknesindeki Yaşar Zariç'e (56) ulaşmak için başlatılan arama çalışmalarının 5. gününde cesedi bulundu.

Zariç'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülecek.

Yaşar Zariç ve Arif Özel'in (26) içinde bulunduğu balıkçı teknesi, 9 Eylül'de Keban Baraj Gölü'nde eski feribot iskelesi yakınlarında batmış, Özel, yüzerek bir alabalık tesisinin kafesine çıkıp kurtulmuş, Zariç'in bulunması için Keban İlçe Jandarma Komutanlığı bot timi, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama timleri, AFAD dalgıç ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri de bölgeye intikal etmiş, 25 kişilik ekip, 4 bot ve 2 tekneyle arama çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda batan teknenin, suyun 51 metre derinliğinde olduğu tespit edilmişti.

Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ balıkçı teknesi

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