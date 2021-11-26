YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi yakalandı

Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi yakalandı

26.11.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüte eleman kazandırmaya çalışan şüpheliler tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü oyuncu evlendiÜnlü oyuncu evlendi
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Diyarbakır'da Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı açıldıDiyarbakır'da Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı açıldı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Diyarbakır Namaz Vakitleri 26 Kasım Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:04
Öğle
12:11
İkindi
14:47
Akşam
17:09
Yatsı
18:29

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Cuma

Metropol Eczanesi
Yenisehir
Serdar Eczanesi
Sur
Şifa Eczanesi
Baglar
Duran Eczanesi
Baglar
Işık Eczanesi
Baglar
Semt Eczanesi
Kayapinar
Kadir Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.