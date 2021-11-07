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Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

07.11.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hasan Ündüzek idaresindeki 23 AL 963 plakalı otomobil, Elazığ-Çemişgezek kara yolu Fatmalı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 LV 449 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hasan ile eşi Sevgi Ündüzek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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