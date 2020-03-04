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Elazığ’da toplu taşıma araçları ilaçlandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Elazığ’da toplu taşıma araçları salgın hastalık riskine karşı ilaçlandı.Elazığ Belediyesi tarafından vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmeleri amacıyla toplu ulaşım araçlarında periyodik dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapıldığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamada,"Her gün binlerce kişi tarafından kullanılan toplu ulaşım araçlarında, solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşın titiz bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ’da toplu taşıma araçları salgın hastalık riskine karşı ilaçlandı.
Elazığ Belediyesi tarafından vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmeleri amacıyla toplu ulaşım araçlarında periyodik dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada,"Her gün binlerce kişi tarafından kullanılan toplu ulaşım araçlarında, solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşın titiz bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Toplam 102 toplu ulaşım aracında periyodik aralıklarla gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında, yolcu koltukları, camlar, havalandırma kapakları, tutunma yerleri ve zemin önce temizlendi, ardından da ilaçlandı"denildi.

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Merkez
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