Elazığ'da "torbacı" operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda H.A. (44) ve F.E'yi (39) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 115 gram eroin, 1 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 750 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca zanlılardan uyuşturucu aldıkları tespit edilen 4 kişinin üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu ile 28 gram eroin ele geçirildi. Dört kişi hakkında işlem yapıldı.



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