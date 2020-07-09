YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 09.07.2020 18:22 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kaza, Alacakaya -Arıcak yolu Güvenenler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde meydana geldi.

Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Alacakaya -Arıcak yolu Güvenenler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kılıç idaresindeki 23 P 2636 plakalı hafif ticari araç virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tepelik alana çarptı.
Kazada araçta bulunan Güllü Kılıç (37) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Isparta’da yüzde 3’ü aşan kayıplarda biçerdöverlere yaptırım uygulanacak

Isparta’da yüzde 3’ü aşan kayıplarda biçerdöverlere yaptırım uygulanacak

Denizde vurgun yiyen 17 yaşındaki genç, ambulans helikopter ile İstanbul’a gönderildi

Denizde vurgun yiyen 17 yaşındaki genç, ambulans helikopter ile İstanbul’a gönderildi

Elazığ Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:12
Sabah
05:00
Öğle
12:33
İkindi
16:28
Akşam
19:57
Yatsı
21:37

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Bahçeci Eczanesi
Merkez
İlkercömert Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şehir hastanesinde PET/CT ve SPECT cihazları ile tanı ve tedavi hizmeti

Şehir hastanesinde PET/CT ve SPECT cihazları ile tanı ve tedavi hizmeti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Üzerimden algı operasyonu yapılmaktadır.

Üzerimden algı operasyonu yapılmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.