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Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Teknokent yolunda meydana geldi.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Teknokent yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 23 BU 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mesire alanının demir korkuluklarına çaptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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