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Elazığ’da trafik kazası:3 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.07.2020 22:12 | Son Güncelleme

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 3 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Kinederiç mevkiindeki meydana geldi.

Elazığ’da trafik kazası:3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Kinederiç mevkiindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.V.A. idaresindeki 23 K 0533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkış şarampole uçtu. Kazada ağaçlıklara giren otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da trafik kazası:3 yaralı

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