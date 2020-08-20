YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da üst geçit korkuluklarına çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ'da üst geçit korkuluklarına çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 20.08.2020 22:18 | Son Güncelleme

Elazığ'da üst geçit korkuluklarına çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da demir yolu üst geçidi korkuluklarına çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Aydın Oral idaresindeki 23 LT 751 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir yolu üst geçidinin korkuluklarına çarparak takla attı.

Kazada sürücü Oral ile yanındaki biri kadın 2 kişi otomobilde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay anını gören İbrahim Gümüştekin, üst geçitte bugün meydana gelen ikinci kazaya şahit olduğunu söyledi.

Üst geçit giriş noktasındaki keskin virajın ve yol kenarına dökülen mucurların zaman zaman kazaya sebebiyet verdiğini ileri süren Gümüştekin, ilgililerin önlem almalarını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi
Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı
Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı
Eğitim Kahramanmaraş’ta, istihdam Çin ve Kanada’da
Eğitim Kahramanmaraş’ta, istihdam Çin ve Kanada’da

Elazığ Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:35
Öğle
12:32
İkindi
16:16
Akşam
19:18
Yatsı
20:42

Elazığ Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Çelik Eczanesi
Merkez
İlkercömert Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.