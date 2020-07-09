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Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele

ELAZIĞ HABERLERİ  | 09.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada yakalanan 4’ü uyuşturucu taciri 14 şahsa işlem yapıldı, çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı.

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada yakalanan 4’ü uyuşturucu taciri 14 şahsa işlem yapıldı, çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 4’ü uyuşturucu madde satmaktan 10’u kullanmaktan toplamda 14 şahıs yakalandı. Şüphelilerden çeşitli miktarlarda toz ve kubar esrar ile birlikte metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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