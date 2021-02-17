Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele: 2 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı,toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli bir araç durdurularak 2 şüpheli üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramada şüphelilerin kıyafetlerinin özel bölümlerine zulalanmış 12 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler M.A.(45) ile L.B. (46) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

