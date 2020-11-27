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Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele: 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.11.2020 16:01 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 2,5 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele: 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 2,5 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, kent merkezinde birinin üzerinde sırt çantası olan 2 şahıstan şüphelendi. Şüpheliler, polis tarafından durdurularak arama yapıldı. Aramada sırt çantası içerisindeki kıyafetlerin arasına gizlenmiş 10 parça halinde toplam 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler İ.K. ve O.U. gözaltına alındı. 2 şüphelinin il dışından Elazığ’a gelerek R.D. isimli şahısla irtibatlı olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları da tespit edildi. Bunun üzerine diğer şüpheli R.D’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyete götürülen 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden İ.K. ve O.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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